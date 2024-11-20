Раскрыт гонорар Витаса на новогодние выступления

Певец Витас (Виталий Грачев) снизил расценки на корпоративы после того, как прошел курс лечения зрения. Как сообщает Telegram-канал Shot, музыкант готов исполнить часовую программу за 3,5 млн рублей, хотя раньше просил за выход на сцену 5,3 млн.

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Отмечается, что выступить в Москве Витас готов в конце декабря. Райдер артиста почти не изменился: шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад. Также Грачев требует, чтобы в зале не было лазерных и световых установок — этот пункт появился после заболевания.

В октябре СМИ сообщили, что у Витаса возникли серьезные со зрением — из-за отслоения сетчатки глаз он мог полностью ослепнуть. Ему провели несколько операций в течение 2,5 месяцев. В это время Грачев передвигался в солнцезащитных очках и жил практически в полной темноте. Музыкант успешно прошел реабилитацию и полностью исцелился.