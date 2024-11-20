Ди Каприо сильно изменился после отпуска с молодой возлюбленной

Актера заметили папарацци.

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Летом прошлого года американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо вступил в отношения с итальянской моделью Витторией Черетти. Избранница звезды фильма «Волк с Уолл-стрит» младше его на 24 года. Разница в возрасте, впрочем, Лео никогда особо не смущала. Многие давно в курсе, что артист предпочитает девушек помоложе. Минувшие выходные Ди Каприо и Черетти провели вместе. Возлюбленные неплохо отдохнули в мексиканском городке Кабо-Сан-Лукас. По возвращении в родной Лос-Анджелес недавно отметившего юбилей актера заметили папарацци. Соответствующие снимки разместили на сайте издания Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 50-летнего Ди Каприо в спортивном образе. Артист примерил черный костюм, белоснежную футболку и кепку с надписью «Лос-Анджелес Доджерс». Лео всячески старался прикрыть свое лицо, однако папарацци все равно кое-что заметили. После отпуска с молодой избранницей Леонардо Ди Каприо обзавелся седой бородой. Отмечается, что выходные возлюбленные провели не вдвоем. К ним также присоединились 81-летняя мама актера Ирмелин Инденбиркен и ее партнер Дэвид Уорд.