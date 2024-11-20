В Сети появились фото дорогостоящей квартиры Ротару, подаренной ей Лужковым

Певица продает недвижимость за 65 млн рублей.

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Эстрадная исполнительница София Ротару в последнее время на связь с поклонниками не выходит. Однако в Сети народную артистку СССР все равно достаточно часто обсуждают. Недавно, к примеру, в прессе писали, что певица решила избавиться от квартиры, которую ей подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. А сегодня в распоряжении журналистов Telegram-канала SHOT появились и фото роскошной недвижимости.

По данным источника, 77-летняя София Ротару выставила на продажу свою 122-метровую «трешку» на Зоологической улице, рядом с Московским зоопарком. Цена квартиры — 65 млн рублей. Исполнительница не намерена сильно торговаться: ее риелтор неохотно обсуждает возможные скидки. За последний месяц цена и так была снижена на 5 млн рублей.

СМИ сообщили об очереди из покупателей на квартиру Ротару в Москве

Отмечается, что потенциальным покупателям необходимо записываться на просмотр квартиры минимум за сутки.