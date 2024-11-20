Бочкарева подала в суд на бывшего мужа

Актриса хочет взыскать алименты с отца своих детей.

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В далеком 2007 году российская актриса театра и кино Наталья Бочкарева вышла замуж за адвоката Николая Борисова. Союз возлюбленных просуществовал тогда недолго — всего три года. За это время звезда юмористического сериала «Счастливы вместе» успела стать мамой два раза. Актриса ранее рассказывала, что расставание связано с разными графиками.

Наталья не собиралась требовать с бывшего супруга алименты на сына и дочь. Однако со временем ситуация все-таки изменилась. Как пишут журналисты издания «СтарХит», недавно 44-летняя Бочкарева обратилась в суд с требованием взыскать алименты с Николая. Иск был зарегистрирован в Останкинском районном суде Москвы. Первое заседание прошло месяц назад, а следующее назначено на 13 декабря.

Представители прессы указали и на одну особенность данной истории. Дело в том, что в январе следующего года сыну пары Ивану исполнится 18 лет, а дочери Марии в феврале будет уже 17. Возможно, Наталья Бочкарева рассчитывает получить от бывшего супруга и выплаты за прошедший период (три года).