СМИ сообщили об очереди из покупателей на квартиру Ротару в Москве

Telegram-канал SHOT сообщил, что московскую квартиру певицы Софии Ротару ежедневно смотрят как минимум три потенциальных покупателя. По данным SHOT, чтобы записаться на показ квартиры, придется ждать как минимум сутки из-за очереди из желающих.

Ранее СМИ обратили внимание на объявления о продаже квартиры на Зоологической улице, якобы принадлежащей Ротару. Сообщалось, что у квартиры один взрослый собственник и в ней никто не прописан.

По данным SHOT, трехкомнатную квартиру площадью 122 квадратных метра, расположенную рядом с Московским зоопарком, продают за 65 миллионов рублей. Telegram-канал отмечает, что риелтор обсуждает скидки на квартиру неохотно, так как за последний месяц цену уже снизили на пять миллионов рублей. Во время показа квартиры риелтор рассказывает о тройных стеклопакетах, «которые уже не делают».

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Ранее СМИ рассказали, что Ротару более десяти лет владеет ялтинским отелем, расположенным в историческом здании, но в последний раз она была там еще до присоединения Крыма к России. Самый дешевый номер там стоил 16 тысяч рублей, самый дорогой - 82 тысячи.

По информации НТВ, в декабре 2020-го отель выставили на продажу за 25 миллионов евро со всей мебелью и оборудованием. Летом 2024 года активисты движения «Ветераны России» предложили сделать из отеля госпиталь и санаторий для участников СВО.