Киркоров снова сменил имидж

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров последнее время все чаще меняет имидж. Вот и на сцене премии «Звезды хайпа» он появился с новой прической.

«Совсем недавно Филипп ходил с короткими, выкрашенными в седой цвет волосами. Сегодня же на сцене он появился с белоснежными мелкими кудрями. Стал похож на певца Аркадия Укупника», – передает корреспондент «ФедералПресс» с мероприятия.

Отметим, что певец выступал на сцене с Маргаритой Овсянниковой. Они исполняли песню «Молодая мадонна».

За последнее время Киркоров достаточно часто меняет свой облик. Началось все с того момента, как артист сделал пластическую операцию.