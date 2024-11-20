Волочкова раскрыла секрет идеальной селедки под шубой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, какой салат обязательно будет на ее новогоднем праздничном столе. Речь об этом шла на ковровой дорожке премии «Звезды хайпа», передает корреспондент «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

«Мы с моей хозяюшкой придумали одно блюдо. Оно даже не обязательно к Новому году относится. Есть сельдь под шубой. Но поскольку я не ем ничего вредного, хозяюшка заменила селедку на семгу без соли», – отметила Волочкова.

Также артистка балета отметила, что вместо стандартных ингредиентов в салат идут только свекла, морковка, яблоко.

«Получается семга под шубой», – добавила Волочкова.

Ранее мы рассказывали, какие наряды Волочкова и другие звезды шоу-бизнеса выбрали для премии «Звезды хайпа». Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть тут.