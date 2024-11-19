Стало известно, возможно ли было спасти Левкина от смерти

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс рассказал, что несколько дней назад переписывался с Владимиром Левкиным. Он добавил, что известный певец прислал ему фотографию с концерта Александры Пахмутовой, пишет «СтарХит».

По его словам, он познакомился с участником группы «На-на» еще в конце 90-х, когда их посадили за один стол на светском мероприятии — тогда звезды проговорили весь вечер. Мацкявичюс признался собеседнику, что тоже увлечен творчеством, только не музыкальным, а поэтическим.

Телеведущий отметил, что утром певец связался с ним и попросил написать альбом. Он выполнил просьбу, но проект в полном объеме не был реализован. В программу вошла только песня «Дорога».

Мацкявичюс заметил, что знал о проблемах Левкина, но был уверен, что экс-солист «На-На» сможет перебороть все, справится с болезнью.

«Насколько я знаю, это манифестация его старой болезни — острый лейкоз, который неожиданно непонятно чем был спровоцирован. И наши друзья-врачи говорят, что в этой ситуации спасти его было невозможно», — пояснил телеведущий.

Ранее сообщалось, что похороны Владимира Левкина прошли 19 ноября на Троекуровском кладбище.Он нашел последнее пристанище рядом с могилами военного корреспондента Владлена Татарского и Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman).