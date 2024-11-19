Продюсер так и не простился с бывшим подопечным.

Сегодня на Троекуровском кладбище состоялись похороны Владимира Левкина. Участник легендарного коллектива «На-На» скоропостижно скончался в возрасте 57 лет. Основатель группы Бари Алибасов не пришел проститься с музыкантом. Как передают СМИ, у продюсера проблемы со здоровьем. Об этом еще днем сообщил Владимир Политов, постоянный участник группы «На-На».

«Он не очень хорошо себя чувствует. Возможно, что сегодня не приедет», — сказал Политов изданию «360».

Позднее супруга Бари Каримовича позвонила в редакцию популярного шоу и сообщила, что ее мужу резко стало хуже.

«У их дома дежурит скорая — ему [Алибасову] поставили предынсультное состояние. На фоне потрясения у него может произойти третий инфаркт. Бари смотрит эфир, жена говорит, что он может быть следующим», — передает издание Starhit.

Однако не все поверили в то, что Алибасову действительно стало плохо на фоне переживаний.