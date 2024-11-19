Русская девушка Деппа намекнула на скорую свадьбу

Нынешняя герлфренд Джонни Деппа Юлия Власова сделала неожиданное заявление. На днях уроженка Екатеринбурга сообщила, что она помолвлена и хочет детей.

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В своих соцсетях Юлия поделилась планами на ближайшее будущее.

«В этом году мне уже дважды делали предложение. Я помолвлена. Планируем детей. Скоро», — написала 28-летняя модель.

Больше никаких подробностей девушка не сообщила. Пока неизвестно, о ком именно в посте идет речь — о Джонни или другом возлюбленном.

Депп и Власова познакомились в 2021 году на кинофестивале, который проходил в Карловых Варах. Актер и модель особо не афишировали свои отношения. Однако не так давно звезда фильма «Суини Тодд» появился в соцсетях Юлии — пара предстала на кадрах в обнимку.

«Джонни — интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным», — сказала Юлия в беседе с журналистами «КП».

О романе Власовой и Деппа стало известно летом этого года. Их засняли папарацци на вертолетной площадке в Лондоне. Скептики не верят в эти отношения и считают, что девушка пытается прославиться за счет именитого актера.