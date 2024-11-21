Актера Брэда Питта засняли без футболки

Голливудского актера Брэда Питта засняли с голым торсом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 60-летнего Брэда Питта подловили папарацци 19 ноября в Лас-Вегасе, куда он прибыл для съемок в фильме "Формула-1". На снимках голливудский актер стоял в расстегнутой белой куртке без футболки. На нем также были брюки в тон. На других кадрах артист разговаривал с коллегой Керри Кондон. У Брэда Питта и его бывшей жены Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. На днях актриса впервые за долгое время вышла в свет с сыном Ноксом. Они появились на церемонии вручения премии Governors Awards 2024, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли позировала на красной дорожке в макси-платье с золотым верхом и молочной юбкой, украшенной кружевом. Нокс предпочел белую рубашку, черный брючный костюм, бабочку и туфли.