Раскрыты гонорары нового состава группы SEREBRO

Продюсер Дворцов раскрыл гонорары нового состава группы SEREBRO
Продюсер Дворцов раскрыл гонорары нового состава группы SEREBRO. Об этом он сообщил «Страстям».
На днях Максим Фадеев рассказал, что совсем скоро выйдет новая песня группы SEREBRO в обновленном составе. Кто стал участницами коллектива, пока неизвестно.
По мнению продюсера Сергея Дворцова, перезапуска группы ждали многие ее фанаты.
«Это актуально, это новый виток развития в шоу-бизнесе, именно как новый проект Макса Фадеева. Почему бы и нет, если они себя хорошо проявят и покажут, девочки красивые, как на подбор. Я думаю все случится наилучшим образом», — заявил он.
А вот гонорары за частные выступления на первое время будут скромными по сравнению с другими звездами шоу-бизнеса, заявляет Дворцов.
«Для нового коллектива гонорар, я думаю, от миллиона до полутора миллиона. Не больше и не меньше», — добавил он.
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