Звезда 90-х вспомнил, как Пугачева «изгнала» Талькова

Певец Игорь Наджиев заявил в беседе с aif.ru, что артист Игорь Тальков мешал Алле Пугачевой как сильный конкурент.

Наджиев считает, что Пугачевой было на руку, что Талькова не стало. При этом он отрицает, что Примадонна «физически убрала» певца. Артист вспомнил, как Пугачева «кинула» Талькова в 1989 году. Тогда исполнитель выступал на разогреве у Примадонны. После первой отработки певца «не отпускали со сцены» и просили спеть на бис.

Как утверждает Наджиев, Пугачева ревностно восприняла успех коллеги и в следующий город уехала без певца, не предупредив того об этом. Актер узнал, что больше не участвует в гастрольном туре, через третьих лиц.