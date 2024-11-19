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Певец Наджиев: Игорь Тальков мешал Пугачевой как сильный конкурент

Певец Игорь Наджиев заявил в беседе с aif.ru, что артист Игорь Тальков мешал Алле Пугачевой как сильный конкурент.

Звезда 90-х вспомнил, как Пугачева «изгнала» Талькова
© РИА Новости

Наджиев считает, что Пугачевой было на руку, что Талькова не стало. При этом он отрицает, что Примадонна «физически убрала» певца. Артист вспомнил, как Пугачева «кинула» Талькова в 1989 году. Тогда исполнитель выступал на разогреве у Примадонны. После первой отработки певца «не отпускали со сцены» и просили спеть на бис.

Как утверждает Наджиев, Пугачева ревностно восприняла успех коллеги и в следующий город уехала без певца, не предупредив того об этом. Актер узнал, что больше не участвует в гастрольном туре, через третьих лиц.

«История с изгнанием Игоря Талькова с гастрольного тура «Театра песни Аллы Пугачевой» была весной 1989 года в Свердловске. Потом в музыкальном мире долго ее обсуждали. Потому что так не поступают. Вот слова самой Пугачевой, сказанные потом Игорю Талькову: «Не знала, что ты пользуешься такой популярностью... Конкуренты мне не нужны», — рассказал Наджиев.
Шоу-бизнес
Игорь Наджиев
Игорь Тальков
Алла Пугачева
Свердловск
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