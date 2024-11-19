В Омске отменили концерт Дианы Арбениной

Концерт певицы Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Омске, ранее запланированный на 23 ноября, не состоится.

Об этом сообщили ТАСС в "G-Drive Арене", где должно было пройти мероприятие.

"Как сообщил организатор концерта, мероприятие не состоится", - сказали в "G-Drive Арене".

ТАСС запросил комментарий пресс-службы группы "Ночные снайперы". На сайте группы концерт в Омске по-прежнему числится в списке мероприятий, но при попытке приобрести билет сообщается, что все билеты проданы.

Диана Арбенина улетела из России

30 сентября Совет атаманов Сибирского казачьего войска, в который входят представители Омской, Курганской, Свердловской, Тюменской областей, направил обращение к губернатору Омской области Виталию Хоценко с требованием отменить концерт. В документе отмечается, что в 2014 году Арбенина просила прощение в Киеве, "что не все ее "коллеги" поддержали Украину".