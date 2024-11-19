Алекс Ван Хален заявил, что у группы остались демо на «три или четыре альбома»

Барабанщик Алекс Ван Хален, один из двух братьев — основателей рок-группы Van Halen, ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ждать выхода некоторых ранее не выпущенных записей.

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Коллектив прекратил свое существование в 2020-м после смерти Эдди — гитариста Van Halen и младшего брата Алекса. Причиной его кончины стали осложнения после коронавируса. По словам Алекса, у коллектива осталось много наработок, но их не всегда можно собрать в полноценную песню. Барабанщика цитирует Blabbermouth.

Оценивая количество невыпущенных демо, ударник назвал число примерно в «3−4 альбома». Тем не менее Ван Хален подчеркнул, что хочет быть уверенным как в качестве музыки, так и в правильно выбранном моменте. Конкретной и даже приблизительной даты релиза артист не назвал.

Ранее в этом году Алекс рассказал о просьбе, с которой солист Van Halen Дэвид Ли Рот обратился к гитаристу.