Фото Седоковой шокировало фанатов

Певица Анна Седокова шокировала фанатов фото в "голом" костюме. Снимки и комментарии опубликованы в Instagram.

41-летняя Анна Седокова позировала в облегающем костюме с имитацией обнаженной груди, который дополнила черными сапогами и кольцами. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, коричневыми тенями и блеском для губ. Подписчики были удивлены образом поп-исполнительницы.

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"Все супер, но наряд слишком", "Ну это уже перебор!", "Главное, чтобы как Ивлееву не оштрафовали", "Обман зрения", "Я думала, что она своей грудью светит", "Комбинезон — огонь. Сначала шок, потом понимаешь, что это принт", "Смело и забавно. Рассчитано на критику", — писали интернет-пользователи в комментариях.

На днях Анна Седокова намекнула в Instagram, что помирилась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Певица опубликовала фото с большим букетом красных роз. Она прокомментировала встречу с Тиммой на баскетбольном матче. Как отметила артистка, она никогда не могла представить, что судьба сведет их снова.