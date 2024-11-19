Известный продюсер Бари Алибасов не смог приехать на прощание с солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным. Церемония в эти минуты проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища столицы.

Как известно, именно Бари Алибасов создал группу, в которой блистал Владимир Левкин на старте своей карьеры. Впоследствии пути продюсера и солиста разошлись, отношения между ними были непростыми. В своем недавнем выступлении в СМИ Алибасов признался, что давно не общался с Владимиром Левкиным. При этом продюсер охарактеризовал солиста как трудолюбивого музыканта.

По словам окружения Бари Алибасова, он не смог приехать на траурную церемонию из-за плохого самочувствия.

Стало известно о наследстве солиста "На-На" Владимира Левкина

Напомним, что Владимир Левкин скончался 17 ноября на фоне осложнения онкологического заболевания. По словам певца, общественного деятеля Дениса Майданова, Левкин до последних дней выглядел бодро и позитивно.