Юта на прощании с Левкиным рассказала о певце

Коллеги, близкие и друзья пришли на церемонию прощания с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Об этом пишет Msk1.ru.

Среди собравшихся в Большом траурном зале некрополя Троекурово присутствует певица Юта (настоящее имя Анна Осипова). По словам Юты, с Левкиным она познакомилась, потеряв мужа, и не подозревала, что ей придется прощаться и с новым другом.

«Вовка был человеком потрясающим. Тяжело жил, все время боролся. Он всегда улыбался», — делится она.

15 ноября Владимира Левкина госпитализировали с подозрением на пневмонию, на следующий день он был переведен в реанимацию. Утром 17 ноября артиста не стало. Долгое время он боролся с раком крови.

Церемония прощания с Левкиным началась в 11:00 по Москве и, по словам вдовы артиста, продлится до 13:00.