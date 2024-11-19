На камеру Пи Дидди в тюрьме совершили рейд

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в тюремной камере рэпера и продюсера Пи Дидди (Шона Комбса). Об этом сообщил TMZ адвокат исполнителя Марк Агнифило.

По словам защитника, в результате рейда ФБР завладело конфиденциальными материалами Комбса, включая записки рэпера к адвокатам, в которых расписана стратегия защиты на предстоящем судебном заседании. ФБР, утверждает адвокат, передало изъятые материалы обвинителям, чтобы те «смогли их использовать в судебном процессе».

Агнифило обвинил бюро в нарушении прав Комбса, предусмотренных Четвертой, Пятой и Шестой поправками Конституции США. Адвокат требует проведения «немедленного слушания», на котором федеральная служба объяснит причину проведения обыска и расскажет, какие именно материалы передали обвинению.

Защитник охарактеризовал минувший обыск как «возмутительное поведение правительства, равносильное нарушению процессуальных норм».

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.