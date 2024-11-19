Марк Горобец сделал предложение 18-летней актрисе

18-летняя актриса Александрина Олексюк раскрыла имя своего избранника. Им стал 49-летний режиссер фильма «Тур с Иванушками» Марк Горобец, который уже сделал девушке предложение. Кадрами помолвки у озера Рица артистка поделилась на своей странице в социальных сетях.

Как сообщает «Газета.Ru», Горобец преподнес кольцо Олексюк еще 4 августа, когда девушке еще было 17 лет. Артистка достигла совершеннолетия только 14 ноября.

Первой пару поздравила звезда российского кино Агата Муцениеце.

«Кино мама всплакнула от счастья! Котики!» — написала актриса, сопроводив пост эмодзи в виде сердца.

По версии издания «Комсомольская Правда», Александрина и Марк сблизились во время съемок фильма «Тур с Иванушками», где Олексюк исполнила роль дочери героини Муцениеце.

Романтичные кадры влюбленных — в галерее «Рамблера».