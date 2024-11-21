Дженнифер Лопес спровоцировала слухи о романе с охранником

Голливудская актриса Дженнифер Лопес спровоцировала слухи о романе со своим охранником. Об этом сообщает издание Radar Online.

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"Джен сейчас не ходит на свидания, но это не значит, что она не может развлекаться. Она флиртует там, где это безопасно. Конечно, ее привлекает этот парень. Однако главное — она уверена в том, что это сведет Бена (Аффлека) с ума", — рассказал источник.

Инсайдер также добавил, что Дженнифер Лопес считает, что "небольшой флирт может поправить ее имидж".

В мае возникли слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. Позже стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно.

20 августа СМИ написали, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля 2024 года. А в конце октября появилась информация, что Дженнифер Лопес "залечивает развод" отношениями без обязательств.