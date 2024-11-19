Лиам Галлахер заявил, что «пошутил» о работе над новой музыкой Oasis

Британский рок-музыкант Лиам Галлахер, известный как один из основателей группы Oasis, рассказал, что коллектив не работает над новым материалом. Тем самым он опроверг собственные заявления, сделанные несколько раз за последние месяцы.

© Звук

Общаясь с поклонниками в сентябре, Лиам заявил, что новый альбом Oasis «уже готов». В октябре музыкант дополнил свои же комментарии, подчеркнув, что написанный Ноэлом материал «привел его в восторг». Теперь же Лиам, известный своим острым языком, заявил, что «просто шутил». Галлахер согласился с фанатом, написавшим, что «камбека уже достаточно», и призвал поклонников встретиться на стадионе и посмотреть, «что будет дальше», передает NME.

Напомним, в этом августе Oasis объявили о реюнионе, который фанаты ждали больше десяти лет. Билеты на концерты тура по Великобритании и Ирландии были раскуплены за десять часов. Впоследствии стало известно, что 50000 билетов будут аннулированы из-за перекупщиков.