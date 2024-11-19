Кристина Агилера показала редкие фото с бойфрендом и детьми в отпуске

Певица Кристина Агилера опубликовала фото с бойфрендом Мэттью Ратлером и детьми на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кристина Агилера показала редкие фото с дочерью Саммер от Ратлера и сыном Максом от первого брака с Джорданом Братманом. Семья отправилась вместе в отпуск. На другом фото бойфренд певицы нес ее на плечах по дороге.

Кристина Агилера начала приводить себя в форму в 2023 году. Поклонники певицы предположили, что она стала следить за своим здоровьем, правильно питаться и заниматься спортом. Но некоторые заподозрили Агилеру в применении «Оземпика», который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Артистка не комментировала эти слухи, а отмечала, что вложила немало сил, чтобы хорошо выглядеть.

У знаменитости двое детей. С 2005-го по 2011 год певица была замужем за работником музыкального маркетинга Джорданом Брэтманом. В браке у них родился сын Макс Лайрон, сейчас подростку 16 лет. С 2010 года Кристина Агилера состоит в отношениях с Мэттью Ратлером. Возлюбленный артистки сделал ей предложение еще 14 февраля 2014 года, но свадьбу они пока не сыграли. А 16 августа 2014 году у пары родилась дочь Саммер Рэйн.