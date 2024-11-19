Ксения Бородина улетела из России

Телеведущая Ксения Бородина и ее возлюбленный, блогер Николай Сердюков, улетели из России. Артистка сообщила об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Бородина показала кадры, где они вместе с Николаем Сердюковым сидели в самолете. Позже телеведущая выложила видео, где были запечатлены достопримечательности Дубая — Бурдж-Халифа и Музей будущего.

«Доброе утро», — подписала ролик знаменитость.

На прошлой неделе Ксения Бородина и Николай Сердюков отдыхали в Италии. Влюбленные отправились в путешествие и встретились в Риме с Ольгой Орловой, подругой телеведущей. Бородина показала фото, где целовалась с бойфрендом в столице.

1 августа Ксения Бородина выложила снимки со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Позже телеведущая подтвердила отношения с блогером.

Недавно Ксения Бородина снялась с подарком от Николая Сердюкова. Знаменитость была запечатлена с большим букетом роз и новым iPhone 16. Также Сердюков сделал подарок дочери блогерши Марусе — он подарил ей недавно вышедшие AirPods 4.