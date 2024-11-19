Рэпер Гуф ответил на слухи о своем состоянии

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на слухи, что якобы в реабилитационном центре он грыз провода. В аккаунте учреждения в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что ничего подобного не совершал.

Всем салют, это Гуф. Народ, сразу хочу сразу опровергнуть все слухи, которые пускает пресса про меня. Что я тут перегрызаю провода, пытаюсь изнасиловать медсестру... Это все бред полнейший. Не ведитесь, — заявил рэпер.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что рэпер вел себя агрессивно в реабилитационном центре из-за плохого самочувствия. По данным ресурса, он перегрыз провода базы электронного браслета и изрисовал стекла различными надписями. В ГУФСИН по Московской области эту информацию опровергли. В ведомстве добавили, что была проведена запланированная замена блока питания.

До этого сообщалось, что Гуфу на ногу надели электронный браслет, чтобы тот не сбежал. Музыканта направили на лечение в реабилитационный центр, в который, как утверждается, он попросился сам.

Также Mash писал, что рэпер стал мучиться от галлюцинаций, начавшихся после отказа от запрещенных веществ. По данным канала, он кричал, бредил и жаловался, что ему скучно. В публикации подчеркивалось, что телефоном артисту пользоваться запрещено.