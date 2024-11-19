Лепс поднял ценник на выступления из-за 18-летней невесты

Певец Григорий Лепс, ранее заявивший, что учеба его 18-летней невесты в Лондоне «бьет по его кошельку», повысил стоимость своих выступлений на три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, теперь Лепс берет за 60 минут своего выступления 11 миллионов рублей. В некоторых случаях он может попросить привезти его на частном самолете.

Также его райдер включает в себя оборудование места для врача-фониатра. Помимо этого в его гримерке должны быть вино, виски, три пепельницы, банка меда и аптечка, включающая в себя спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, которые отпускаются только по рецепту, экстракт алоэ в ампулах и персиковое масло.

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Ранее Лепс объявил о планах сыграть свадьбу со своей 18-летней невестой Авророй Киба. Сейчас пара живет порознь, поскольку девушка временно переехала в Лондон с целью обучения в колледже моды. Певец признавался, что встречи с молодой невестой в Великобритании обходятся ему дорого.