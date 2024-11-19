СМИ вспомнили три последние тайны Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк боролась за свою жизнь мужественно и никогда не просила о помощи у тех, кого не знала. Даже от близких друзей принимать поддержку порой было очень тяжело, но товарищи из мира спорта продемонстрировали девушке свою полную готовность помогать и быть рядом в непростые дни. Так как же жила “прекрасная няня” и кто заботился о том, чтобы женщину не рассекретили? Вспомним 3 самые большие тайны актрисы за последние 5 лет.

Как скрывали от народа?

Вопросом незаметного передвижения по городу занимался Петр Чернышев, но идею о том, как спрятать жену, впервые подала Татьяна Навка. В одном из телевизионных шоу она рассказала публике, что им пришлось приобрести паранджу, которая очень сильно спасала ситуацию. Актриса могла надевать ее и знала, что ни одно фото не утечет в сеть. Никто не узнает о ее изменившейся внешности. Хотя, важно добавить, что фанаты безмерно любят звезду и были готовы поддерживать исполнительницу роли няни Вики до последнего.

“Какая разница как она выглядит? Такое бывает с людьми и в этом нет ничего, за что ее могли бы осуждать”, — выразился один из преданных зрителей знаменитости.

Кто покрывал расходы?

Допустим, вопрос с сокрытием внешности был решен довольно просто. Но откуда муж Чернышев брал деньги на лечение любимой жены? Ведь требовались просто бесконечные суммы. Да, он работал и днем, и ночью, брал как можно больше спектаклей… Но, как бы грустно не было говорить это, даже заработной платы раскрученного фигуриста не хватило бы для того, чтобы охватывать все оплаты. К счастью, у пары нашлись верные друзья, которые смогли взять на себя ответственность по финансовому обеспечению: Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков.

Кому-то это было выгодно?

Жутко говорить, что кто-то может пользоваться ситуацией Насти, однако, это происходило. Неоднократно Петр и другие члены семьи видели под своими окнами папарацци, которые страстно желали поймать кадр больной девушки, например, проходящей мимо в окнах или на территории дома. Воспользоваться положением пациентки пыталась и медсестра. В 2019 году по стране пронесся слух, что женщина из больницы актрисы предлагала инсайдерам купить снимки Насти из палаты за баснословные деньги. Эти действия быстро пресекло руководство.