Комик Поперечный* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов
Признанный иноагентом в России комик Данила Поперечный* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы в исключении его из соответствующего реестра, сообщает РИА Новости.
Как указано в картотеке суда, жалоба поступила 8 ноября. Позже ее рассмотрит Мосгорсуд.
Поперечный признан иноагентом за получение более 60 тысяч долларов из-за рубежа
В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.