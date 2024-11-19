Комик Поперечный* обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Признанный иноагентом в России комик Данила Поперечный* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы в исключении его из соответствующего реестра, сообщает РИА Новости.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как указано в картотеке суда, жалоба поступила 8 ноября. Позже ее рассмотрит Мосгорсуд.

Поперечный признан иноагентом за получение более 60 тысяч долларов из-за рубежа

В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.