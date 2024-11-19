В Москве началась церемония прощания с Владимиром Левкиным

Церемония прощания с бывшим солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным, умершим в возрасте 57 лет, началась в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с артистом пришли родные, друзья, поклонники и коллеги.

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Как сообщила ТАСС ранее вдова Владимира Левкина Марина, церемония продлится до 13:00. После прощания артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

О Владимире Левкине

Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Прославился как участник первого состава группы "На-На", в которую он попал в 1989 году после кастинга в новый музыкальный проект Бари Алибасова. После ухода из группы в 1998 году Левкин выпустил сольный альбом, создал группу "Кеды" с Вячеславом Качиным. Левкин занимался благотворительностью и общественной деятельностью. С 2014 по 2016 год он был генеральным директором международного арт-фестиваля "Открытое море". Последними крупными медиапроектами с участием артиста были шоу "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.