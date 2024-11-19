Валерию раскритиковали за откровенный наряд

Певицу Валерию раскритиковали за фото в откровенном наряде. Снимок и комментарии были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Валерия позировала перед камерой в белой рубашке, которую дополнила галстуком, блестящей черной юбкой-миди с разрезом до бедра и высокими сапогами на каблуках. Певице собрали волосы в хвост и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Подписчики не оценили образ знаменитости.

«Лицо красивое, но нога — пошло», «Может, я чего-то не понимаю, но, по мне, как-то пошловато», «Пустеют залы, пора снимать белье», «На голую вечеринку готова?», «Ужасная поза», «Отвратительно», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Несколько недель назад Валерию раскритиковали за видео в необычном костюме. Поп-исполнительница была запечатлена в белом спортивном комплекте, который состоял из укороченного худи с открытой спиной и брюк с вырезами. Певица также надела кроссовки. Артистка поинтересовалась, будут ли ее поклонники носить такую одежду, если она выпустит свою коллекцию. Однако фанаты не оценили идею.