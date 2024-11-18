Куклачев прокомментировал свою госпитализацию

Известный артист и дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о состоянии своего здоровья после новостей о госпитализации. Его слова передают «Аргументы и факты».

По словам художественного руководителя Театра кошек, в больницу он пришел сам на плановое обследование.

«Самочувствие у меня очень хорошее. Я вообще по два километра хожу пешком, на велосипеде катаюсь по пять. В больницу пришел своими ногами, пробуду тут три дня ради планового обследования», — заявил Куклачев.

Также 75-летний артист сообщил, что после перенесенного в сентябре инфаркта уже вернулся на сцену. А периодические обследования нужны будут раз в полгода, чтобы медики могли назначать ему корректные и эффективные препараты.

Ранее стало известно, что Юрий Куклачев попал в больницу.