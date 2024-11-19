Это не первый подобный скандал на музыкальной телепередаче. Очередной конфликт случился недавно на программе “Ну-ка, все вместе”. На этот раз конфронтация произошла между Николаем Басковым и Львом Рудиным. Все началось с того, как знаменитый фониатр грубо общался с ним, а затем и вовсе стал говорить на возвышенных тонах. Тогда “натуральный блондин” вышел из себя и обматерил его.

“Да пошел ты! Не выйду на сцену, пока он тут будет. Хамство и наглость, беспардонное отношение ко всем! Я не буду шоу продолжать”, — говорит артист в ролике, который накануне завирусился в сети.

По его словам, они все много лет терпели выходки и плохое отношение Рудина, но его чаша терпения лопнула. Когда эстрадный певец покинул помещение, все зрители начали аплодировать и поддерживать его, ведь им тоже не нравилось пренебрежительное отношение члена жюри. Отметим, что это не первый скандал на этой музыкальной передаче. Подобное случилось и несколько недель назад. Во время одного исполнения Лев никак не нажимал кнопку, несмотря на то, что артистка очень хорошо пела. Это не понравилось ведущему шоу Сергею Лазареву. Артист перепрыгнул через несколько рядов жюри и сам нажал кнопку за него.

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Затем он понял, что слегка перегнул палку, и извинился за свой поступок. Лазареву просто было обидно, что фониатр не голосует за действительно талантливых артистов. А сам Рудин считает поведение певца недопустимым.

“В этом сезоне проявилась совершенно недопустимая ситуация. Я говорю про абсолютнейшую нетерпимость Сергея Лазарева к чужому мнению”, — возмущался он, добавляя, что артист и раньше пытался давить на него.

А свой голос он не отдал, потому что посчитал, что, несмотря на хорошие вокальные данные, участница не пела с душой, а ее песня была ни о чем. Вся эта ситуация была так неприятна музыкальному эксперту, что тот решил покинуть программу.