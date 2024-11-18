Адвокат рассказал о предстоящем разделе наследства Светличной

Раздел наследства российской актрисы Светланы Светличной, которой не стало 16 ноября, может обернуться долгими судами. Продолжительную борьбу за имущество артистки предсказал адвокат Сергей Жорин, пишет aif.ru.

Сейчас первоочередным наследником Светличной является ее сын Алексей Ивашов. Однако не известно, составила ли актриса завещание.

«Если было написано завещание, и в завещании сына нет, при этом, если он является трудоспособным гражданином, не инвалидом, не пенсионером, то ему ничего не достанется», — заявил юрист.

В случае, если Ивашова нет в завещании, но он нетрудоспособен, то он имеет право на обязательную половину того, что ему бы причиталось при отсутствии документа. При этом адвокат не исключает, что сын попытается оспорить завещание Светличной.

«Из средств массовой информации известно, что у Светличной были некоторые заболевания, которые могли оказать воздействие на принятие решений, то есть она могла не осознавать, не отдавать отчет своим действиям при подписании завещания. Это все можно определить при назначении специальной экспертизы, которую может назначить суд по ходатайству непосредственно стороны судебного процесса», — рассказал Жорин.

Однако развитие ситуации будет зависеть от того, было ли вообще составлено завещание. Если документ есть, будет оцениваться правильность его оформления.

«В общем, похоже, вся эта история обещает быть долгоиграющей», — заключил адвокат.

Светланы Светличной не стало 16 ноября. Актриса ушла на 85-м году жизни после серьезной болезни. При этом состояние артистки было тяжелым — сообщается, что заслуженная артистка РСФСР уже не вставала с постели и плохо реагировала на слова медработников.

Названо имущество актрисы Светланы Светличной, которое унаследуют ее родные. Артистка скончалась в хосписе 16 ноября. Последние годы она боролась с раком, страдала потерей памяти из-за болезни Альцгеймера и с трудом передвигалась.

В 1961 году актриса вышла замуж за Владимира Ивашова ("Баллада о солдате") у супругов родились двое сыновей. Муж умер в 1995 году, в 2006 году скончался младший сын Олег, оба они похоронены на Ваганьковском кладбище. 63-летний старший сын Алексей является наследником актрисы, выяснил aif.ru. Уточняется, что наследство невелико: квартира в районе Преображенской площади, в которой Светличная проживала до своего переезда в лечебницу.

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Сын российской актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов рискует остаться без наследства. Такое возможно, если звезда оформила дарственную или завещание на третье лицо, заявил юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, в случае с завещанием, оформленным на другого человека, Ивашов, как наследник первой очереди, сможет оспорить документ.

«Если сын сумеет доказать, что мать находилась, например, в болезненном состоянии, что на нее оказывалось давление, то завещание удастся оспорить в суде, признать его недействительным», — объяснил Соловьев.

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Наблюдавший актрису Светлану Светличную в Первом московском хосписе врач рассказал, как прошли ее последние дни. Об этом сообщает mk.ru.

Медик признал, что у Светличной была совокупность болезней, из-за которых она и поступила в хоспис, однако вопреки некоторым сообщениям СМИ не мучилась от них.

"Просто постепенно угасала. Актриса все время пребывания у нас была яркой и красивой. Мы с максимальной заботой следили за ее состоянием и ухаживали", - заверил врач.

Кроме того, продолжил специалист, к актрисе постоянно приходили родственники, и несмотря на "небольшую деменцию" актриса всех их узнавала.

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Коллеги советской и российской актрисы Светланы Светличной рассказали, какой она была и как провела свои последние годы жизни. Об этом актриса Нина Маслова и режиссер Андрей Житинкин побеседовали с «Известиями».

Маслова призналась, что Светличная была для нее самым близким по духу человеком. Они много работали вместе на концертах, международных и внутренних фестивалях.

Житинкин отметил, что последние годы Светличная жила скромно и замкнуто. По его словам, таланту актрисы не хватило «более крупных ролей». Он признал странным то, что в один момент Светличную перестали снимать.

«Для нас она была, конечно, секс-символом. Она была на уровне западной звезды», — объяснил Житинкин.

Он также добавил, что актриса была для него примером настоящего артиста, который до конца «старается держать форму».

Режиссер предположил, что судьба Светличной была не самой счастливой. При этом, как подчеркивает Житинкин, она все равно осталась легендой в истории кино.

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Перед смертью народная артистка РСФСР Светлана Светличная очень хотела, чтобы ее достойно похоронили. Об этом рассказала внучка актрисы Мария Ивашова.

По словам девушки, в последний раз повидаться с бабушкой ей удалось 15 ноября. Уже тогда Светличная жаловалась на резкое ухудшение самочувствия и почти не могла говорить, передает слова Ивашовой Telegram-канал Shot.

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Актрису Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов в комментарии РЕН ТВ. Прощание пройдет в среду, 20 ноября, в Белом зале Дома кино в 11.00.

Ранее среди предполагаемых мест захоронения артистки называлось также Ваганьковское кладбище.

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