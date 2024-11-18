Бьянке запретили пить алкоголь

Певице Бьянке (Татьяне Липницкой) запретили употреблять алкоголь после удаления аппендицита. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, во время удаления аппендицита у певицы выявили увеличение печени, что часто встречается у регулярно выпивающих людей. О том, что Бьянка любит выпить также свидетельствует ее гастрольный райдер, в котором есть требование на этот счет — любой объем в любое время по желанию артистки. Кроме того в ее гримерке всегда должны стоять игристое вино, рислинг и виски. В связи с запретом врачей певице придется отказаться от алкоголя, как минимум, на время восстановления.

Также Бьянке запретили физическую активность на две недели, однако она все равно намерена выступить с концертом 29 ноября.

Ранее сообщалось, что певицу экстренно прооперировали. Она едва не погибла от перитонита на фоне запущенного аппендицита.