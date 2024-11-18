Рэп-группу "Каста" проверят на экстремизм

Группу "Каста" могут проверить на экстремизм. Об этом сообщает 360.ru. Отмечается, что активисты движения "Ветераны России" уже направили соответствующее заявление главе СК Бастрыкину, а также генпрокурору Краснову.

Причиной обращения стало участие музыкантов в акции, организованной т.н. "российской оппозицией" в Берлине. В шабаше приняли участие лица, признанные Минюстом РФ иностранными агентами и включенные в перечень террористов и экстремистов.

Как сообщает ресурс, публикуя видео с вяленького шоу группы, "Каста", помимо прочего, приехали в немецкую столицу "снять клип на песню "Эмигрант эмигранту - брат, диссидент диссиденту - кент".

"Каста" была создана в 1995-м году в Ростове-на-Дону. Их последний альбом называется "Новинки зарубежного рэпа".