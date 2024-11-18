Рэпер Snoop Dogg раскрыл, какой коллаб с его участием мог бы «спасти мир»

Snoop Dogg заявил, что его коллаб с Dr. Dre и Куинси Джонсом мог бы «спасти мир». Так артист ответил на вопрос о том, с кем из живых или покойных продюсеров он был бы готов записать коллаборацию. Также Снуп добавил, что для спасения человечества стоило бы пригласить Марвина Гэя.

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Мысль о том, что три великих и почитаемых им музыканта окажутся в одном помещении, вызвала у рэпера восторг, передает Complex. Примечательно, что двое из них — Джонс и Гэй — уже умерли.

Ранее в этом году Снуп анонсировал новый альбом Missionary, записанный совместно с Dr. Dre. Его премьера назначена на 13 декабря. Согласно артистам лонгплей тематически продолжит пластинку Doggystyle 1993 года. Рэпер также намекал, что в альбоме могут появиться фиты со Стингом и кантри-певцом Заком Брайаном.