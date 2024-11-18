Стало известно о наследстве Владимира Левкина

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин оставил в наследство семье двухэтажный дом с террасой в Звенигороде, сообщает издание Teleprogramma. Там он жил вместе с супругой Мариной и дочерью Никой.

По данным издания, на первом этаже дома располагается гостиная зона с кухней, две столовые, санузел с ванной комнатой. На втором этаже обустроены спальня, детская, кабинет Левкина и второй санузел с ванной комнатой. Дом оснащен современным отоплением, а также камерами видеонаблюдения и охранной системой последнего поколения. Известно, что дизайном занималась сама Марина.

Бывший солист группы «На-На» умер 17 ноября на 58-м году жизни. За несколько дней до этого его госпитализировали в больницу с подозрением на пневмонию. На следующий день артиста перевели в реанимацию с основным заболеванием — лейкоз. Прощание с Левкиным планируется провести на Троекуровском кладбище. Сейчас семья занимается организацией похорон.

Директор Владимира Левкина раскрыл детали смерти артиста

Известно, что незадолго до смерти Владимир Левкин собирался записать интервью с музыкальным обозревателем Владимиром Полупановым. По словам интервьюера, в последний раз он виделся с певцом в середине октября на гала-ужине Российской национальной премии «Виктория».