Певица Бьянка вышла на связь после экстренной операции

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, рассказала, что перенесла операцию по экстренному удалению аппендицита. Ее обращение к поклонникам опубликовал Telegram-канал Mash.

«Мне вырезали большой аппендицит. Я после наркоза отхожу. Привезли в красивую палату, у меня очень красивый врач. Все хорошо, все в порядке», - заявила она.

По данным канала, на операционный стол Бьянка попала после того, как несколько дней пила обезболивающие, думая, что съела что-то не то.

«Оказалось, что все это время у Бьянки развивался местный серозный перитонит — воспаление внутренних органов из-за выброса в брюшную полость содержимого желудка», - отмечает Mash.

Ранее Бьянка заявила, что в ее дом пробрались воры и украли сережки Cartier и браслет Tiffany. По мнению артистки, злоумышленников вспугнул попугай, летавший по дому. При этом певица отмечала, что не намерена обращаться в правоохранительные органы с заявлением о краже, так как считает это бесполезным.