Остальные участники «На-На» пришли попрощаться с экс-солистом группы Левкиным

Коллеги певца Владимира Левкина из группы «На-На» посетили церемонию прощания с бывшим участником коллектива. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил РЕН ТВ.Прощальная церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Артисту на момент смерти было 57 лет, передает портал.

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Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября.

Бывший участник группы «На-На» Левкин владел загородным жильем в Московской области. Речь идет о двухэтажном деревянном доме в Звенигороде. Певец вместе со своей четвертой женой Мариной приобрел здание, напоминающее старинную русскую усадьбу. На первом этаже расположены гостиная, кухня, две комнаты и ванная, а на втором — спальня, кабинет, детская комната и отдельная ванная комната.

У Левкина была тяжелая стадия лейкоза. Вирусная инфекция усугубила его состояние и могла привести к смерти на фоне онкологии.

Продюсер Бари Алибасов отреагировал на смерть певца. Алибасов не смог забыть уход Левкина из группы «На-На» и не простил его за это. Между продюсером и певцом произошла серьезная ссора, и они не поддерживали связь на протяжении последних десяти лет.