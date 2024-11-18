Директор Владимира Левкина раскрыл детали смерти артиста

Смерть экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина стала неожиданностью не только для поклонников, но и для близкого окружения.

Певец скончался утром 17 ноября, а буквально за несколько дней до этого строил планы на работу и договаривался о концертах.

Известно, что Левкина госпитализировали 15 ноября с жалобами на одышку и отсутствие сил. По предварительным данным, причиной смерти могла стать застойная пневмония, развившаяся на фоне рака.

В Сети появилось последнее фото Левкина

Концертный директор артиста Александр Зыкин в разговоре с Super сообщил, что его подопечный "сгорел буквально за пару дней". Он подтвердил, что причиной смерти могли стать "старые болячки, связанные с раком".

"Самый достойный артист. Чемпион вообще по благотворительности. Сколько он сделал, конечно... Ни один артист таким похвастаться не сможет", - поделился Зыкин воспоминаниями о Левкине.

Похороны и прощание с музыкантом пройдут 19 ноября.