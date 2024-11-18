Лолита жестко ответила на попытку сорвать ее концерт в Екатеринбурге

Певица Лолита Милявская, концерт которой пытается отменить «Русская община» в Екатеринбурге, заявила, что об инициативе уральских активистов она ничего не знает. Но если общественники попытаются сорвать выступление при помощи штурма или насилия, то это событие будет рассматриваться в рамках уголовного права. Об этом звезда заявила в разговоре с URA.RU.

«Если ты занят делом, то времени отслеживать нет. У государства ко мне претензий нет, я разрешена в своей стране. Если кто-то чего-то хочет, так имеет право предложить — это и есть демократия.

Другие люди имеют право пойти на концерт», — заявила певица и подчеркнула, что жаловаться на «взрослых мужиков, которые почему-то в тылу охотятся на женщин», она не хочет.

Лолита попала в скандал после концерта

Лолита также поделилась, что в день рождения получила множество поздравлений от бойцов разных подразделений и родственников погибших, которым она помогала.

«Пусть каждый остается при своем мнении, но без насилия и штурмов концертных залов, это будет уже в уголовном праве», — заявила певица и уточнила, что меры безопасности на площадке будут соблюдаться.

Ранее активисты попытались сорвать концерт певицы в Ярославле: при выходе из машины Лолиту ждали «50 лбов». Чуть позже координатор «Русской общины Ярославля» Павел Омельницкий пообещал артистке, что так ее теперь будут встречать в каждом городе. После этого организация в Екатеринбурге заявил, что она направила обращение в свердловское правительство, чтобы власти отменили концерт, который запланирован на 27 ноября в «МТС Live Холл».