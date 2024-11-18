Старшая дочь Левкина отреагировала на смерть отца

Старшая дочь Владимира Левкина заявила, что он навсегда остался на сцене после смерти. Виктория посвятила пост отцу в соцсети.

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17 ноября стало известно о смерти Владимира Левкина в реанимации. Виктория опубликовала архивное выступление артиста. На ролике он стоит на сцене и поет композицию, посвященную детям. На заднем фоне видны кадры с выписки его старшей дочки.

«Утром 17.11.24 не стало моего папы. Пусть для каждого он навсегда останется счастливым и на сцене. Благодарю всех за соболезнования, все видим», — написала дочь музыканта.

«Вся страна скорбит с твоей семьей, мы его очень любили», — написали фолловеры.

Ранее певец Владимир Политов заявил, что Владимир Левкин был бодрым на последней встрече. Они общались летом, в день рождения артиста. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что похороны и прощание с Владимиром Левкиным пройдут 19 ноября.