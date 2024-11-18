Самойлова прокомментировала смерть козы

В одной из серий шоу «Большое переселение» у модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана умерла коза. Семья тяжело восприняла смерть животного, так как все успели привязаться к нему. Об этом в понедельник, 18 ноября, рассказала жена исполлнителя.

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— Мы ко всем животным относимся как к питомцам. А эта ситуация… Мало того что это не твое животное, ты несешь за него ответственность. Я до сих пор чувствую свою вину. Мы никогда не имели дело с козами. Это сейчас, после этой ситуации и общения с ветеринарами, мы знаем, что коза может объесться клевера, надуться и погибнуть. Дети были шокированы, грустили, переживали, — поделилась модель.

До этого Джиган и Оксана Самойлова пообещали построить питомник для коз, которые живут в московском Южном Бутове. Местные жители на протяжении нескольких лет жаловались на коз, гуляющих по городским улицам. «Вечерняя Москва» рассказала историю этих разбирательств.

Козе российского певца Джигана и модели Самойловой Мими даже заводили аккаунт в социальной сети Instagram*. Там публиковались забавные видео и фотографии животного. За 24 часа на нее подписались более 45 тысяч человек.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.