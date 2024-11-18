Самойлова рассказала о причинах потери питомца

Блогерша Оксана Самойлова рассказала о потере питомца на съемках реалити-шоу «Большое переселение». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ, гостьей утренней передачи на котором стала Самойлова.

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По словам Самойловой, случившаяся трагедия с козой семьи, дом которой на время съемок шоу заняла ее семья, до сих пор заставляет ее чувствовать вину. Она объяснила, что козы не стало из-за переедания: животное объелось клевера и «надулось».

«Мы думали: отпустили, коза побегала, поела, попила, закрыл ее, она поспала, выбежала обратно. Поэтому ужасный был стресс и у детей, и у нас. Дети были шокированы, грустили, переживали», — делится Самойлова.

Знакомство с козой и побудило Самойлову и Джигана завести собственное животное.

«Мы понятия не имели, что коза на самом деле такая умная, преданная, интересная, как питомец. Пожив в деревне, мы все так влюбились в эту Стрелочку, мы хотели у Морозовых ее забрать, чтобы они нам ее продали, но они сказали, что она им нужна самим», — делится она.

Козу Джиган подарил Самойловой в октябре. Белая коза с коричневыми пятнышками жила в доме вместе с семьей. Недавно поклонники звездной семьи рассмотрели на козе свитер Fendi, однако Самойлова заверила, что одевала козу недорого — в обычном маркетплейсе.