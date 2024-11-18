«Русская девушка» Джонни Деппа выложила фото в крошечном бикини

Модель Юлия Власова, которую СМИ называют "русской девушкой Джонни Деппа", продемонстрировала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram.

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Юлия Власова была запечатлена в черном крошечном бикини, которое было украшено цветами. Девушка также надела серьги, кафф и цепочку. Модель позировала с распущенными волосами и без косметики.

В июле Джонни Деппа заметили с Юлией Власовой в Лондоне. Их сфотографировали во время вылета с вертолетной площадки. Известно, что девушка из России, сейчас работает в Европе. У нее есть собственный салон красоты в Праге.

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Позже Юлия Власова впервые рассказала про роман с Джонни Деппом. Модель заявила, что их знакомство произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Девушка призналась, что считает актера весьма "интересным, загадочным и непредсказуемым".

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В конце августа Власова выложила совместные фотографии с голливудским актером. Модель намекнула, что между ними только дружба, несмотря на то, что на снимке Джонни Депп обнимал девушку.