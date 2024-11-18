Стали известны расценки певца Жени Трофимова и «Комнаты культуры»

Группа «Комната культуры» согласна выступить на корпоративе за 2,5 млн рублей. Подробности райдера выяснил Telegram-канал Shot.

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Барнаульский коллектив получил широкую известность благодаря своим песням «Поезда», «Море», «Все они о тебе» и уже срывает аншлаги — концерты «Комнаты культуры» расписаны до августа следующего года. Однако музыканты согласны выступать на корпоративах и свободные места в графике у них еще есть.

У группы строгие запросы в бытовом плане. Если команда из семи человек летит самолетом, то для солиста Евгения Трофимова следует приобрести билет в бизнес-класс или на место повышенной комфортности у окна. Отель должен быть пятизвездочным, а от аэропорта до места жительства «Комнату культуры» должен везти опрятный водитель. Для солиста требуется номер класса люкс, а для остальных участников — стандарт. Кроме того, потребуется выдать по 3 тысячи рублей суточных на каждого.

В гримерке музыканты хотят видеть мясную тарелку, протеиновые батончики, энергетик, две бутылки коньяка. Также потребуются услуги визажиста, а фотографа следует согласовывать заранее. Если хотя-бы один пункт райдера не будет выполнен, то организаторов оштрафуют на 50 тысяч рублей.