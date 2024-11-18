Saluki выпустил новый альбом BOLSHIE KURTKI

Этот альбом точно будут обсуждать не только коллеги по цеху, но и все, кто следит за современной культурной жизнью. Saluki выпустил работу, которая уже навела шороху.

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Рэпер Салуки здорово нашумел в 2023-м со своим Wild Ea$t, а в этом году смело нырнул в откровенную психоделию с альбомом Beach Rock Hotel. Сейчас хип-хоп-исполнитель продолжает наводить шороху на сцене. Его новый релиз Bolshie Kurtki явно претендует на долгую жизнь в чартах, топах и место в списках лучших альбомов этого года. Даже если не принимать во внимание внушительное количество приглашенных артистов, среди которых все сами по себе уже состоявшиеся звезды вроде Big Baby Tape, Aarne, Bushido Zho, Feduk и других. Здесь дело в уникальности самого артиста — его специфической способности работать с текстами, звуками и битами. Он мало на кого похож и живет в собственном звуковом мире.

Bolshie Kurtki своей многоформатностью и звуковой всеядностью еще сильнее подсветят Салуки как довольно уникальную фигуру на отечественной рэп-сцене. Для многих любителей такой музыки альбом может стать глотком свежего воздуха. Примером того, что не стоит бояться экспериментов, но только если они осмыслены. Что вдохновение всегда находится где-то неподалеку. И что сложение, казалось бы, всем известных нюансов в итоге наделяет артиста уникальностью, глубиной и понятной философией. Пусть и сложно определяемой вербально.