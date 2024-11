Альбом Ника Кейва вошел в шорт-лист Австралийской музыкальной премии

Альбом Ника Кейва Wild God, увидевший свет в этом году, вошел в шорт-лист ежегодной премии Australian Music Prize. Для артиста это уже четвертая номинация: ранее его отмечали за лонгплеи Skeleton Tree (2016), Ghosteen (2019) и Carnage (2021).

В номинации также указано еще восемь лонгплеев. Среди них — полноформатные релизы Amyl and The Sniffers, Hiatus Kaiyote, The Dirty Three и другие. Победителя, который получит приз в 50 тысяч долларов, объявят 4 декабря.

Кейв поблагодарил организаторов премии за номинацию и заявил, что признание со стороны AMP — это большая честь.

Всего в этом году австралийские артисты выпустили 600 альбомов. 46 из них были номинированы на Australian Music Prize, сообщает NME.