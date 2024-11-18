Тутта Ларсен высказалась об уехавших из России коллегах

Журналистка Тутта Ларсен является патриоткой и высказывается в поддержку СВО. Однако не все ее друзья и коллеги разделяют ее политические взгляды. Многие после 2022 года решили уехать из России, и сейчас телеведущая с ними не общается. Она призналась, что звезды, которые позволяют себе поливать родину грязью за границей, вызывают у нее отвращение.

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После начала СВО некоторые из деятелей культуры, а также журналисты решили стать эмигрантами. Большинство из них оборвали все связи с Россией, в том числе с бывшими друзьями и коллегами. Тутта Ларсен, оставшаяся в Москве, поделилась — она не общается с ними не из-за ссор, а из-за невозможности коммуникации.

«Моя страна ведет специальную военную операцию, и я поддерживаю свою страну. Я буду со своей страной всегда, во всем, вне зависимости от того, как к этому относятся люди, которые в этой стране не живут, ее не любят и ничего о ней не понимают. Что касается моих коллег и родственников, знакомых, у которых другая точка зрения, то мы с теми, кто уехал, практически не поддерживаем отношения. Но не потому, что мы поссорились или обиделись друг на друга. Сложно выстраивать коммуникацию, находясь по разные стороны, скажем так, цивилизационного выбора. Я открыта к любому общению», - рассказала Тутта в интервью порталу «Страсти».

Журналистка отметила, что никого не осуждает, однако ей неприятны люди, которые позволяют себе негативно высказываться о России. По ее словам, русский человек остается русским вне зависимости от того, где он находится.