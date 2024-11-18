Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина улетела из России. Певица рассказала об этом в личном блоге и призналась, что находится в Белоруссии.

«Здравствуй, родина! Приятно приезжать домой даже по очень грустным поводам. Минск. Когда же я здесь сыграю? Ох, ладно, все», — отметила артистка, не раскрывая подробностей.

Арбенина родилась в городе Воложин в семье журналистов. Певица рассказывала, что мать и отец часто брали ее с собой в редакции, и она видела «изнанку» этой профессии. Исполнительница никогда не хотела идти по их стопам, но отмечала, что «творческая жилка» у нее в крови.

Казаки потребовали запретить концерт Арбениной в Омске

Звезда училась в Магаданском государственном педагогическом институте на факультете иностранных языков, а после перевелась в Санкт-Петербургский государственный университет на филологический факультет. Свои первые песни Арбенина начала писать в 1991 году. А во время каникул артистка познакомилась с музыкантом Светланой Сургановой, и вместе они создали группу «Ночные снайперы».

У знаменитости двое детей: сын Артем и дочь Марта. Она стала матерью 4 февраля 2010 года в возрасте 35 лет. Солистка «Ночных снайперов» признавалась в интервью, что всерьез задумывается о приемном ребенке. По словам Арбениной, ресурсы позволяют взять в семью еще одного человека и сделать его счастливым, но певица не торопится с решением, которое навсегда изменит ее жизнь.